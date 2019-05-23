أخبار مصر | "الصحة" تعلن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ20 محافظة بالمناطق المحرومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تعلن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ20 محافظة بالمناطق المحرومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية بدءاً من يوم 22 مايو وحتى آخر شهر مايو الجاري.

تأتي هذه القوافل في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن المحافظات التي يتم إطلاق القوافل بها هي: بني سويف، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والسويس، والبحر الأحمر، والشرقية، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والفيوم، والقاهرة، وبورسعيد، والبحيرة، وأسوان، وشمال سيناء، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

وأضاف، أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية أمس بمناطق المسيد مركز أهناسيا محافظة بني سويف، واللوزي مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة برج العرب القديمة محافظة الإسكندرية، وشماس مركز براني محافظة مطروح، ومنشأة السادات مركز الشهداء محافظة المنوفية، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي حي فيصل محافظة السويس، ووحدة كفر الشيخ عطية مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين في منطقتي وحدة الجرف مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وراغب مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وذلك في يومي 23 و24 مايو.

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وأشار إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في يومي 24 و25 مايو الحالي في منطقة الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق الدير مركز طوخ محافظة القليوبية، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ونجع الدير محافظة سوهاج، وأم القرى مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وسعد روبي مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام لإدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية في يومي 26 و27 مايو في منطقة مركز شباب طرة الحيط مركز طرة محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق مساكن الكمين بغارب مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وقرية الجرابعة مركز جنوب بورسعيد، وفيشا مركز المحمودية محافظة البحيرة، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والريد مركز النخل محافظة شمال سيناء، وذلك في يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وقالت الصادق إنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في يومي 28 و29 مايو الجاري في مناطق غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر الشيخة سالمة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق شطا محافظة دمياط، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وخالد بن الوليد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، أهوة محافظة بني سويف، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، والطرانة مركز السادات محافظة المنوفية، وذلك في يومي 29 و30 مايو.

وأخيراً سيتم إطلاق قافلة طبية في يومي 30 و31 مايو في منطقة الأخيوة مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وذكر المتحدث الإعلامي، أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض "النسا" والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة.