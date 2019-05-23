أخبار مصر | "الوزير" يعقد اجتماعين لبحث التعاون في مجال زيادة مستويات السلامة والأمان بالسكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يعقد اجتماعين لبحث التعاون في مجال زيادة مستويات السلامة والأمان بالسكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعين منفصلين اليوم، مع كل من رئيس شركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا والسفير الإسباني بالقاهرة لبحث التعاون في مجال السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

ففي لقائه الأول مع رئيس شركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا السيد جيوم بيببي، تباحث الجانبان حول التنفيذ الحالي لمذكرة التفاهم الموقعة بين سكك حديد مصر وشركة SNCF والتي تضمنت تقييم السلامة لمساري (الجيزة/ بني سويف) و(إمبابة/ المناشي)، وإجراء تقييم وتشخيص للموقف الحالي للخطين والقيام بزيارات ميدانية لمراكز التشغيل المحلية ومراكز الـCTC والورش والمستودعات وبعض المزلقانات، ومعالجة نظام حماية القطار آليا، وإجراء تحليلات للإجراءات الموجودة لتشغيل القطار وأعمال الخط والصيانة والأوضاع المتدهورة، وإجراء مقابلة مع بعض موظفي الهيئة العاملين بمختلف الإدارات (السلامة والتشغيل والصيانة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة)، وتقديم عرض تقديمي أولي وتقرير يقدم توصيات على المدى القصير والطويل.

وأفاد الجانب الفرنسي بأن الزيارة الأولى للخطين من جانب فريق العمل الفرنسي تمت خلال الشهر الماضي والزيارة الثانية ستكون نهاية هذا الشهر وان تنفيذ مذكرة التفاهم تسير وفقا للبنود والجدول الموضوع من الجانبين.

كما أشار الجانب الفرنسي إلى دخولة في تحالف ضمن مشروع القطار السريع (العلمين – العين السحنة ).

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وأوضح وزير النقل أن المشروع حاليا في مرحلة التقييم الفني وأنه عند الانتهاء من كافة التقييمات سوف يتم إعلان التحالف الفائز لكل الأطراف بكل شفافية ووضوح، كما أبدى الجانب الفرنسي استعداده للتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في انشاء معهد مشترك للتدريب حول كل ما يتعلق بين السكك الحديدية على أن يضم هذا المعهد متدربين من المهندسيين والفنيين الفرنسيين والمصريين بالاضافة الى استعداد الجانب الفرنسي بتقديم الدعم الفني لسكك حديد مصر.

حيث هناك اهتمام كبير لوزارة النقل برفع معدلات السلامة والامان بالسكك الحديدية والاهتمام الكبير بالنواحي التدريبية للعنصر البشري بالسكة الحديد والاهتمام بنقل الخبرات التكنولوجيا المتقدمة للمهندسيين والفنيين المصريين.

وفي لقاء الوزير الثاني مع السفير الإسباني بالقاهرة السيد رامون جيل كاساريس بحث وزير النقل مع الجانب الاسباني التعاون القائم بين الوزارة وعدد من الشركات الاسبانية حيث تقوم شركة تاليس الاسبانية بتطوير نظم الاشارات على خطي القاهرة بنها الاسكندرية ، اسيوط سوهاج / نجع حمادي.

وتم التأكيد على اهمية ان تقوم شركة تاليس بالاسراع في معدلات التنفيذ نظرا لاهمية المشروعين في زيادة معدلات السلامة والامان كما تباحث الجانبان حول العرض المقدم من تاليس الاسبانية لتطوير نظم الاشاارات لخطي القاهرة / امبابة / الجيزة / برطس بطول 29.5 كم وقليوب / شبين القناطر / الزقازيق بطول 49.5 كم حيث اكد الوزير ان لجان السكة الحديد منعقدة حاليا لبحث كل ما يتعلق بهذين المشروعين وبعد ذلك يتم اعلان نتيجة المناقصة كما اكد وزير النقل على اهمية التعاقد الذي تم توقيعه مع تالجو الاسبانية لتوريد 6 قطارات جديدية لدعم اسطول الهيئة

ومن جانبه أشاد السفير الإسباني بالقاهرة بالتحسن الكبير في الاقتصاد المصري وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر مشيرا الى اهمية زيادة التعاون الحالي بين الجانبين في مجالات النقل وخاصة مع خطط وزارة النقل المصرية لدراسة وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة مثل خط الاقصر/ الغردقة.