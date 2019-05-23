أخبار مصر | "الوزراء" ينفي 11 شائعة في 8 أيّام (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينفي 11 شائعة في 8 أيّام (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا توضيحيًا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 15 حتى 23 مايو 2019‏):

ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام كما نفي المركز تخفيض ميزانية التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة ونفي ما اثير حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب.

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وكما نفى المركز الإعلامي ما تردد حول إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية كما نفي ما اثير حول رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة ونفى أيضا وجود نقص في الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

ونفى المركز ما تردد حول توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة كما نفي ما أثير حول إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ونفي ما تردد حول ارتفاع معدل البطالة فى مصر لـ 25%.

كما نفى المركز الإعلامي ما اثير حول إلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات كما نفي ما تردد حول إلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي.