أخبار مصر | خبير سياحي يطالب برؤية واضحة لتسويق مصر بعيدا عن العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي يطالب برؤية واضحة لتسويق مصر بعيدا عن العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، بضرورة وضع رؤية واضحة لتسويق مصر سياحيا في العالم من خلال وزارة السياحة، واتحاد الغرف السياحية، وعقد ندوات لجميع المسئولين عن السياحة في مصر والخبراء والمتخصصين للخروج بتصور واضح لتسويق مصر ومقاصدها السياحية خارجيا ويشترك فيه الجميع.

وأضاف "عجلان" في تصريح له، أن جميع ما تم من تطوير في السياحة مؤخرا عائد الى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولاته الخارجية التي تنشط السياحة الى مصر وكذلك جهود الدولة المصرية في عودة الامن والاستقرار الى الاراضي المصرية بشكل كبير جدا شجع على عودة السياحة الى مصر وكذلك جهود وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وما تقوم به من تواصل خارجي.

وأكد أن شركات السياحة تعاني من مشاكل كبيرة حاليا ويجب الالتفات اليها والعمل على حلها في أسرع وقت من خلال الحوار والتواصل المباشر مؤكدا أن انشطة السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية فقد ضاعت من شركات السياحة واتجهت الى شركات الخدمات والمصانع والنقابات والاتحادات لتتعاقد مباشرة مع الفنادق ولم يعد هناك حاجة لشركات السياحة في هذا المجال وموسم العمرة ضاع مع التأشيرة الأون لاين والليموزين السياحي شبه اختفى في ظل وجود شركات مثل اوبر وكريم وفرض ضرائب كبيرة على الليموزين السياحي أما السياحة الخارجية يسيطر عليها منظمي رحلات خارجيين وهم الستفيدون الاكبر من السياحة الوافدة لمصر.

كما طالب بضرورة إشراك القطاع السياحي في وضع استراتيجية لنهوض بالقطاع السياحي في مصر وتسويق مصر سياحيا لاننا للاسف نحن نعاني من العشوائية السياحية، وبضرورة سرعة تفعيل بوابة مصر السياحية ومساعدة شركات السياحة المصرية لعمل تكنلات وفتح افرع لها ومكاتب في دول العالم التي نريد ان نستقطب منها سياحة وحلة مشكلة التأشيرة الاون لاين سريعا مؤكدا أن الحل يكمن في إنشاء بوابة موحدة للسياحة المصرية تتم من خلالها كافة الأعمال الخاصة بالسياحة من حجز برامج وإرشاد سياحي وحجز فنادق مما يسهل على الدولة الحصول على حقها من الضرائب بشكل عادل.