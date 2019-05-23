أخبار مصر | تداول 317 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 317 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (25) سفينة وتم تداول (317) شاحنة بضائع و(248) سيارة حيث شملت حركة الواردات (195) شاحنة و(237) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (122) شاحنة بضائع و(11) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة ،الحرية1،النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينةRaeda وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ،الحرية1،النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض .