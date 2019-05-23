أخبار مصر | الحكومة تنفي ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ25%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ارتفاع معدل البطالة في مصر لـ25% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى ٢5% في عام٢٠١٩، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية.

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وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُوضحاً أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى 25% في عام٢٠١٩، وأن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% ، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاماً، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتي على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلًا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى نجاح هذه المشروعات في خفض معدلات البطالة من 12% في 2017 إلى 9.9% في 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % في الربع الأول للعام المالي 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2030.

وفي النهاية، يهيب الجهاز بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في تحسن أداء الاقتصاد المصري، مُشدداً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.