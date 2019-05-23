شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والقاهرة 42 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «30- 42»، إسكندرية «20 – 32»، قنا «26 – 42»، الأقصر «27– 43»، أسوان «27 – 42».