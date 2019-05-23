شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني يسيطر على مناقشات الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، في اليوم الثاني لمؤتمر برشلونة، أنه سيكون شريكا رئيسيا لمؤتمر «قمة ضفتي المتوسط»، الذي سيعقد في مارسيليا يومي 23 و24 يونيو المقبل، باستضافة الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الإقليمي، الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط على مدار يومين بمقره ببرشلونة تحت عنوان «وجهات نظر مشتركة حول القضايا الرئيسيّة في البحر المتوسط»، أن قمة مارسيليا تتضمن اجتماع لرؤساء دول وحكومات غرب المتوسط وحوار إقليمي مع ممثلين بارزين عن المجتمع المدني.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة (أي قمة الضفتين) تسعى إلى تعزيز التبادل الاجتماعي والسياسي العملي من أجل عرض وإطلاق مشاريع محددة في المنطقة.

وقال ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن هذا الحوار الإقليمي يمثل نقطة انطلاق نحو اقتراح مبادرات أكثر اتساقًا وتأثيراً في حوض البحر المتوسط، والتي ستعالج بشكل واف التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنه "يجب أن نستمر في العمل سويًا لتحقيق التزاماتنا وتضخيم نتائجنا حقًا، هدفنا من خلال هذا المنتدى هو الجمع بين جهود الحوار 5 + 5 مع الجهود الإقليمية الأوسع، مع طرح وجهات نظر أجيالنا المستقبلية، وقد ناقش المشاركون قضايا البيئة والمياه والطاقة والتنمية المستدامة والحاجة الملحة للعمل في مواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي في المنطقة وكذلك الحاجة إلى إشراك الشباب في هذه القضايا الحيوية لمستقبلهم، موضوعًا رئيسيًا للحوار الإقليمي".

وبحث ممثلو الشباب والمجتمع المدني والمتخصصون في مجالات المياه والطاقة المتجددة والبيئة والاقتصاد الأزرق، الإجراءات المناخية التحديات والحلول للتنمية الشاملة والمستدامة خلال مائدة مستديرة، فضلا عن الإمكانيات المتاحة لمنطقة البحر المتوسط لتطوير اقتصاد دائري مطبق على الأبعاد الخضراء والزرقاء والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وتنامي أهمية الطاقة المتجددة والعمل المناخي في إطار انتقال الطاقة.

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وناقشت منظمات المجتمع المدني في مائدة مستديرة مشتركة مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بعنوان «توظيف الشباب والاقتصاد الاجتماعي وإدماج الشباب والنساء» مهمة الاتحاد من أجل المتوسط لمعالجة قضايا بطالة الشباب والحد من عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة، وتضمنت عروضًا من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة النشطة في مجالات خلق فرص العمل، وتنمية المهارات، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل وتشجيع روح المبادرة.

وأكدوا على ضرورة الشراكة مع الشباب من أجل خلق الوظائف والاقتصاد الاجتماعي وإدماج الشباب والنساء، وتسخير إمكانات المنطقة، من حيث زيادة إدماج النساء والشباب في الاقتصادات الوطنية، مضيفين أن الزيادة المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إذا انخفضت البطالة بين الشباب بمقدار النصف، تتجاوز 20 مليار يورو على المدى القصير.

وشدد البيان على أهمية التعليم، وقدرته على تمكين النساء والشباب في المنطقة، وأنه لا يمكن إنكار أن زيادة فرص الحصول على التعليم في المنطقة أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للجميع والتصدي للتحديات الاجتماعية، فضلا عن ضرورة ضمان أن يكون شباب المنطقة أكثر استعدادًا لمواجهة الطفرات والقوى المدمرة التي تعيد هيكلة سوق العمل.

وجمع حوار برشلونة رؤى ممثلي الشباب والمجتمع المدني الإقليميين ذوي الصلة في مجالات التعليم وتمكين الشباب والنساء لمواجهة التحديات التعليمية على مستوى البحر المتوسط، وشمل ذلك مداخلات حول: نماذج تعليمية جديدة في منهج شامل للتعليم، والتحديات المحددة التي يواجهها التدريب المهني، وتعليم النساء والشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). واتفق المشاركون بحوار برشلونة على التزام الشباب والمجتمع المدني بتقوية التعاون العملي والتنمية في البحر المتوسط.

وأوصى البيان الختامي أن تسهم التوصيات ومقترحات المشروعات الناتجة عن الحوار الاستراتيجي للشباب في مناقشات مؤتمر قمة الضفتين من خلال طرح آراء في آراء الشباب والمجتمع المدني من منطقة المتوسط باكملها.

وكان قد اجتمع أكثر من 100 من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والجهات الفعالة من غير الدول من المنطقة الاورومتوسطية في برشلونة لمناقشة اكثر التحديات الحاحا التي تواجهها المنطقة.