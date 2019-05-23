شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية إفطار رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة، مساء الأربعاء، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب والعاملين بالمدن الجامعية. وخلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلبة والعاملين وقيادات الجامعة بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية حيث قام الطلاب بالتقاط الصور السيلفى مع رئيس الجامعة عقب الإفطار.

وقال «السعيد» إن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

فيما أشاد الدكتور حسين المغربي بما تقدمه المدن الجامعية من خدمات لأبنائنا الطلاب طوال العام الدراسى خاصة خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة وقيادتها حرصت على المشاركة في حفل الافطار الجماعى لطلاب المدن الجامعية وذلك احتفالا بشهر رمضان الكريم.

رئيس جامعة بنها يشارك في إفطار جماعي

رئيس جامعة بنها يشارك في إفطار جماعي

رئيس جامعة بنها يشارك في إفطار جماعي