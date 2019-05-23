شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين لاكتسابها عن طريق الغش (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 20 مكرر (ج)، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين، لاكتسابهم الجنسية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

وجاء في القرارات، سحب الجنسية المصرية من منهل خميس محمد طه كلاب، من مواليد الفيوم بتاريخ 20/4/1972.

سحب الجنسية المصرية من محمد نصر محمد أبو النصر، من مواليد فلسطين بتاريخ 29/4/1960.

سحب الجنسية المصرية من محمد محمود عبدالقادر صقر، من مواليد فلسطين بتاريخ 30/6/1967.

سحب الجنسية المصرية من أنور شحدة سلامة مصلح، من مواليد فلسطين بتاريخ 9/3/1973.