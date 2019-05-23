شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت محافظة القليوبية لامتحانات الثانوية العامة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، مع قيادات التربية والتعليم، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتورمجدى أحمد مدير الإسعاف، وعربي أحمد وكيل وزارة التموين، مدى جاهزية جميع المدارس لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد «عبدالحليم» على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي والمرور اليومي على كافة اللجان والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل آخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

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وأكد ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن المحافظ على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

من جهته، أشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم المرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزية جميع اللجان بها وتم تشكيل غرفة للعمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان وكذلك التواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، لافتا إلى أن كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم يعملون بشكل مستمر وبكل جهد لانجاح هذه المنظومة الجديدة لتطوير التعليم.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستبدأ 8 يونيو وتنتهي في 3 يوليو، كما يتم الإمتحان بعدد 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي عدد 42 ألف و642 طالبا وطالبة.