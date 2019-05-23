شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يرفع استعداد المهبط إلى الحالة القصوى للتعامل مع الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، استعدادات مكثفة على أرض المهبط، لمواجهة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، حفاظًا على سلامة وأمن العاملين والمسافرين المترددين على المطار.

وقالت مصادر، إن إدارة الحماية المدنية بالمطار رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمواجهة الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد، فى حين كثّفت سيارات الإسعاف من تواجدها فى محيط المهبط، تحسّبًا لأيّة حالات إجهاد حرارى بين العاملين، فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وأكدت المصادر، أن الموجات الحارة التى تشهدها البلاد على مدار فصلى الربيع أو الصيف، لا تؤثر على حركة الملاحة الجوية للطيران فوق مطار القاهرة، أو المطارات الأخرى، مُوضحا أن بعض الظواهر الشتوية فقط تكون لها تأثيرات واضحة على الحركة الجوية.