شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية عن 4 مواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرارا بسحب الجنسية المصرية عن كل من منهل خميس محمد طه كلاب من مواليد الفيوم ومحمد نصر محمد أبو النصر من مواليد فلسطين .

وسحب الجنسية المصرية عن محمد محمود عبد القادر صقر من مواليد فلسطين وأنور شحدة سلامة مصلح من مواليد فلسطين وذلك لإكتسابهم لها عن طريق الغش وبناءا على أقوال كاذبة.