شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحذر المواطنين من منتحلى الصفة وتطالبهم بالتأكد من رخصتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت نقابة العلاج الطبيعى، المواطنين، من الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى، مطالبة الجميع بالتأكد من أن مقدم الخدمات العلاجية والوقائية لهم، من متخصصى العلاج الطبيعى داخل المنشأت الحكومية والخاصة، هو دكتور علاج طبيعى، حاصل على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة ومُقيد بالنقابة.
وأكدت النقابة، فى تحذيرها، أنه فى حال عدم حصول مقدم الخدمة على تلك الرخص، فإن ذلك يُعد نصبا واحتيالا يستوجب إبلاغ النيابة العامة، أو النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنها تعمل على محاربة الفساد بالمجالات الطبية، لافته إلى تعاون من قبل الجهات المعنية كإدارات العلاج الحر بالمحافظات، لاتخاذ أشد الاجراءات الرادعة ضد الأدعياء والدخلاء حفاظا على أرواح المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة العلاج الطبيعى تحذر المواطنين من منتحلى الصفة وتطالبهم بالتأكد من رخصتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.