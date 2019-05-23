شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحذر المواطنين من منتحلى الصفة وتطالبهم بالتأكد من رخصتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت نقابة العلاج الطبيعى، المواطنين، من الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى، مطالبة الجميع بالتأكد من أن مقدم الخدمات العلاجية والوقائية لهم، من متخصصى العلاج الطبيعى داخل المنشأت الحكومية والخاصة، هو دكتور علاج طبيعى، حاصل على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة ومُقيد بالنقابة.

Advertisements

وأكدت النقابة، فى تحذيرها، أنه فى حال عدم حصول مقدم الخدمة على تلك الرخص، فإن ذلك يُعد نصبا واحتيالا يستوجب إبلاغ النيابة العامة، أو النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنها تعمل على محاربة الفساد بالمجالات الطبية، لافته إلى تعاون من قبل الجهات المعنية كإدارات العلاج الحر بالمحافظات، لاتخاذ أشد الاجراءات الرادعة ضد الأدعياء والدخلاء حفاظا على أرواح المرضى.