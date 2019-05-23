شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا تخفيف للأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتياطى 16 ألف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يكون هناك تخفيف أحمال اليوم نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، موكدا أن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 16 ألف ميجا وات.
وأضاف عسران لـ ”الخليج 365” أن أى حديث عن لجوء مركز التحكم القومى لتخفيف الأحمال اليوم أكاذيب، لافتا إلى أن هناك انتظام فى ضخ الوقود لمحطات توليد الكهرباء علاوة على أن إجمالى قدرة الشبكة القومية تبلغ حوالى 46 ألف ميجا وات والحمل الأقصى لن يتجاوز الـ 29 ألف ميجاوات فلا يوجد داعى لتخفيف الأحمال.
وناشد عسران، المواطنين سرعة الإبلاغ عن أى انقطاع فى التيار الكهربائى لسرعة إصلاح الأعطال الفنية التى تتسبب فى الانقطاع.
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