شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة معلم أجيال.. زور توقيعات المدرسين بقائمة المكافأت للإستيلاء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير مدرسة بالمنيا لقيامه بإصطناع كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم والحصول بموجبها على مبالغ مالية دون وجه حق.

تمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "مدير إحدى المدارس الثانوية الصناعية"- مقيم بدائرة مركز مغاغة بالمنيا ) لقيامه بإصطناع كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم وإثبات مبالغ مالية خلاف المسلمة إليهم، وإدراج أسماء المدرسين بالكشوف كوظائف ( قيادة ثانية – ووكلاء) خلافاً للحقيقة ، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أعلى من المقررة لهم قانوناً بلغ إجماليها ( 40 ألف جنيه ) بدون وجه حق.

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وتأكد ذلك من خلال تقرير الجهات المعنية الذى أكد الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .