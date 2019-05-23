السيسى يوافق على مكتب للبنك الإسلامى ويقر اتفاقية مع تونس فى النقل البحرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عيد الفتاح السيسى، القرار رقم 4 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك فى مصر. وفى سياق آخر، أصدر الرئيس قرارا برقم 11 لسنة 2019، بالموافقة علي اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر وتونس فى مجال النقل البحرى، وقد نُشر القراران فى الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

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