مصرع 3 أشخاص فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك فى المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. Advertisements تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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