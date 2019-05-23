انت الان تتابع التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.

يأتي ذلك من إجمالي مستهدف 394 ألفا و54 طالبا وطالبة في 1779 مدرسة، فيما أدى 139 ألفا و868 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا.وفي الفترة المسائية، التي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 46 ألفا و531 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 99,21%، من إجمالي مستهدف 46

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