شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع عرض اللواء عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول أبرز الجهود المبذولة فيما يتعلق بحصر وتدبير الإحتياجات اللازمة من الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ البرية والبحرية، خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتتضمن أجهزة X-Ray للكشف عن الحاويات والحقائب، وكاميرات المراقبة، وبوابات تفتيش الأفراد والكشف عن المعادن، بالإضافة إلى مراجعة الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ، وخطوات تأمين منفذ السلوم البري ومختلف موانيء الصيد والموانيء السياحية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لاجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية، كضرورة للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة تهريب البضائع، وإستيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مشددأً على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان اتمام الاجراءات المطلوبة في التوقيتات الزمنية المقررة.