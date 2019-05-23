شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق: نافورة مياه وحمام سباحة بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه جار الانتهاء من إنشاء نافورة ومجرى مائى بين عمارات مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمدينة، وهي عبارة عن قناة تمر من خلالها المياه ما بين العمارات بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة حمام السباحة وغرف تغييرالملابس لخدمة العمارات بالمشروع والذى يبلغ عدد 29 عمارة.

وأضاف رئيس الجهاز أن مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمدينة، صمم بطريقة اهتمت بأدق التفاصيل الجمالية لقاطني الوحدات، وسيمثل إضافة إلى المظهر الجمالي والحضارى للمدينة.

إنشاء نافورة مياه وإقامة حمام السباحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالشروق

إنشاء نافورة مياه وإقامة حمام السباحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالشروق

إنشاء نافورة مياه وإقامة حمام السباحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالشروق