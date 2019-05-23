شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حمله «عَيد من غيرها» لمكافحه وعلاج الإدمان بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات حملة «عيد من غيرها» لمكافحة وعلاج الإدمان تحت إشراف وتنفيذ الأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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تقام الفعاليات بحضور الدكتورة منن ربيع عبدالمقصود، الأمين العام للأماته العامة للصحة النفسية ومجموعه من مديري الإدارات بالأمانه العامة للصحة النفسية، والدكتور وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لمحافظة المنيا .

قال الدكتور منصف محفوظ محمود، مدير مستشفى المنيا للصحة النفسية، والمشرف على الملتقى، تبدأ الفعاليات بحفل إفطار جماعي للمرضى المتعافين من الإدمان بنادي ضباط الشرطة بالمنيا الجديدة في حضور عدد ٣مستشفيات هم مستشفى المنيا للصحة النفسية ومستشفى أسيوط ومستشفى أسوان.

وأضاف «منصف»، عقب حفل الإفطار تقام الدورة الرمضانية بين ٣مستشفيات وحضور عدد لا يقل عن ٢٠٠ فرد، وذلك بملعب اللعبة الواحدة بمدينه المنيا الجديدة بالحي الرابع ميدان الشباب، حيث يتم توزيع الميداليات على الفرق المشاركة، ويتم تسليم كاس الدورة للفريق الفائز.