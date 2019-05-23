شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الامتحانات بجامعة المنيا بسبب الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعد ساعتين من قرار استمرار الامتحانات رغم الموجة الحارة، أصدر الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعه المنيا، قرارًا جديدا يؤكد فيه تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع كلياتها العشرين استجابة لرغبات الطلاب وعمداء الكليات. وتضمن القرار أداء امتحان المادة المؤجلة آخر أيام الامتحان. ويذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجري داخل 20 كلية بجامعه المنيا وسط أجواء مناسبة ودون شكاوى من الطلاب.

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