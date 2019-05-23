شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يُعدل مواعيد عمال النظافة بسبب حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، تعديل مواعيد عمل عمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة يومي الخميس والجمعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة طبقا لما ورد بتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أنه تم تحديد مواعيد العمل لعمال النظافة بالفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة، مؤكدا على الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

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وأشار المحافظ إلى ضرورة تعاون المواطنين مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.

كان محافظ القليوبية أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعه اليوم الخميس، وقرر تأجيل الدراسة للصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية، كما قرر المحافظ التنسيق مع التربية والتعليم لتنفيذ قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا .

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة مئوية ومتوقع غدا الخميس أن تصل لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.

ويناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام باجراءات السلامة وتوخي الحذر وخاصة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب 01115354422- 01002782373- 01220055008 ) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة و«الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية» على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.