شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: طوارئ بمستشفي الطلبة استعداداً للموجة الحارة .. ولا تأجيل للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم الخميس، بجميع كليات الجامعة وفق الجداول المقررة بكل كلية. وأكد على عمداء ووكلاء الكليات، ضرورة التواجد بكلياتهم، ومتابعة سير الامتحانات والإطمئنان على الطلاب خلال فترات إنعقاد الامتحانات.

وأشار إلى رفع حالة الإستعداد بمستشفى طلبة الجامعة والوحدات العلاجية والتنسيق مع المستشفيات الجامعية، واتخاذ كافة الإستعدادات بالمستشفى التعليمى لإستقبال أي حالة طوارئ. وأعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه ستتواجد خدمة مكونة من سيارة مطافى مجهزة، حول مجمع العلوم الإنسانيه لأى تدخل إن استدعى الأمر.

وفي سياق متصل، تقرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية في الإسكندرية، بسبب موجة الحر، وذلك اتساقاً مع قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في هذا الصدد.