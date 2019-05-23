شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون مع تونس في مجال النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧، لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها وتشجيع التبادل التجاري الثنائي بينهما. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٤ فبراير ٢٠١٩، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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