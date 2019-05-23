شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على فتح مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، والموقعة في ٤ أكتوبر ٢٠١٨، وذلك من أجل إدارة ومتابعة أنشطة البنك في مصر بفاعلية أكثر.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ فبراير ٢٠١٩، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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