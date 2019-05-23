شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المجانى على 480 شخصا فى قافلة طبية بجزيرة الوراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية الصحة والسكان بالجيزة قافلة طبية بجزيرة الوراق، فى جميع التخصصات، حيث قدمت الكشف المجانى والعلاج المجانى لـ 480 شخص من أهالى الجزيرة.
وأكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ الجيزة أحمد راشد بتسيير القوافل العلاجية وتكثيف الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المناطق التى تحتاج إلى زيادة فى تكثيف الخدمات الطبية وبالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.
وقدمت القافلة الكشف المجانى ل127 باطنة، 72 نساء، و74 أطفال، و44عيون، و90 جلدية، 35 تنظيم اسرة، و38 حالة أسنان.
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