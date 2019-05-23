شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة.. انقطاع التيار الكهربائى بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ذروة الموجة الحارة، التى تشهدها مصر ، شهدت عدة مناطق بحى المقطم بالهضبة الوسطى انقطاع فى التيار الكهربائى.

وقال مسئول بشركة كهرباء المقطم، إن الانقطاع نتيجة عطل فنى بشبكة المقطم، لافتا إلى أنه لا يوجد تخفيف أحمال نظرا لوجود احتياطى بالشبكة يتجاوز الـ 15 ألف ميجا وات.

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وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ " البوم السابع" ، أنه جار إصلاح العطل الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق التابعة لحى المقطم فى أسرع وقت.