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صور.. حريق فى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق فى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت القارئة سندس سيد خدمة صحافة المواطن فى ”الخليج 365” بصور لحريق هائل بالسوق القديم فى شرم الشيخ.

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حريق فى شرم الشيخ  

 

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حريق فى شرم الشيخ  

وقالت القارئة فى رسالتها المدعمة بالصور عبر الفيس بوك: "نشب حريق بقرية سياحية فى السوق القديم بشرم الشيخ، مؤكدة أن الحريق اندلع منذ قليل ووصلت الحماية المدنية للسيطرة على الموقف".

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حريق فى شرم الشيخ  

 

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حريق فى شرم الشيخ  

 

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حريق فى شرم الشيخ  

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