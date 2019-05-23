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تعرف على الدعاء المستحب فى الجو الحار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء مأثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فى أوقات شدة الحر.

 

وقالت الدار:"أكثروا من قول اللهم أجرني من حر جهنم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم،  قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادى استجارني منك وإني أشهدك أني قد أجرته.

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وتابعت دار الإفتاء:" فإذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك , وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: "وما زمهرير جهنم؟" قال: "بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقى في الأسماء والصفات".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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