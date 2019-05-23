شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إخراج الزكاة أدوية بدلا من المال؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج جزء من زكاة المال على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، لكن بشروط.

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وعلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردا على سؤال "هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟، أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم، لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين.

واختتمت دار الإفتاء: "كلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة فى الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم".