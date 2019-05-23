شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدعو للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء عبر الخط الساخن 147 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت هيئة السكة الحديد المواطنين إلى الإبلاغ عن أى حالات بيع تذاكر فى السوق السوداء أو أى أشخاص يقومون بالترويج وبيع التذاكر فى السوق السوداء، تزامنا مع تزايد الإقبال على السفر عبر السكة الحديد خلال عيد الفطر.

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين إلى الإبلاغ عبر الخط الساخن الخاص بها رقم 147، لافتة إلى أنه يعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا، أن هناك تنسيق مع شرطة السكة الحديد لإحكام السيطرة على بيع التذاكر.