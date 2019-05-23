قرار جمهوري بالموافقة على فتح مكتب لمجموعة البنك الإسلامي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، والموقعة في ٤ أكتوبر ٢٠١٨، وذلك من أجل إدارة ومتابعة أنشطة البنك في مصر بفاعلية أكثر.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ فبراير ٢٠١٩، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.