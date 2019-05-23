الأشد حرارة اليوم.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - محمد حسام الدين:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة أيام المقبلة "الخميس ـ الجمعة ـ السبت".

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يستمر اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 41 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 42 21

الوجه البحري والقاهرة 45 29

جنوب سيناء والغردقة 40 26

شمال الصعيد 45 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 29

وعن طقس الجمعة، توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً في حين يبدأ الانخفاض غربًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء، وتكون مسيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 30 22

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 35 22

الوجه البحري والقاهرة 42 30

جنوب سيناء والغردقة 43 31

شمال الصعيد 44 30

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 32

وأعلنت الهيئة، أن طقس يوم السبت، سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة شمالاً ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 26 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

الوجه البحري والقاهرة 36 23

جنوب سيناء والغردقة 38 30

شمال الصعيد 40 27

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 32​