الصحة تُحذر المواطنين من الموجة الحارة: ضربة الشمس قد تؤدي للوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة، لافتًا إلى أنها أقوى موجة حارة في 2019 حتى الآن.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة الخميس إلى 45 درجة مئوية، على أغلب المحافظات.

وحذرت وزارة الصحة من التعرض المباشر للشمس، الأمر الذي قد ينتج عنه الإصابة "بضربة شمس"، والتي وصفها الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في تصريحات صحفية بأنها تعد من الطواريء الطبية، ومن أهم أسباب الوفيات (التي يمكن الوقاية منها).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنها اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس، والتعامل الجيد معها.

من جانبه، أعدَّ مركز المعلومات الدوائية المصري التابع لوزارة الصحة، عددًا من الإرشادات والنصائح للتعامل مع المصابين بضربات الشمس.

وقال المركز إن الإصابة بضربة الشمس تندرج تحت قائمة الحالات الحرجة، وقد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن ضربة الشمس إلى فشل الجسم في التحكم في نظام درجة حرارتة الداخلية.

وتتلخص الأعراض العامة للحالة المصابة بضربة الشمس في ارتفاع حرارة الجسم إلى مستوى عالٍ فقد تصل إلى (40-41ْم)، وتشمل: جفاف وإحمرار في الجلد، الصداع، مع اضطرابات في الجهاز الهضمي من قيء أو إسهال، مغص، كما ينتج عنها الإغماء في بعض الحالات.​