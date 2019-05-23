شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. ونصائح لتفادي «ضربات الشمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «28- 45»، إسكندرية «20 – 41»، قنا «25 – 45»، الأقصر «26– 45»، أسوان «27 – 45» .

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وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة لمدة 72 ساعة، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة 45 درجة مئوية، وهي نفس درجة حرارة الصعيد.

وطالب «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «dmc»، المواطنين بعدم التواجد في الشمس لفترة طويلة، لافتًا إلى أن المضطر للتواجد، فعليه أن يحرص على وجود واقٍ للرأس من الشمس مثل الشمسية أو الكاب، وعلى سائقي السيارات عدم ملء تنك البنزين بالكامل، وترك مساحة لتبخر جزء من البنزين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعدم ملء إطارات السيارات بشكل كامل.

وأكد ضرورة الذهاب إلى المستشفى فورًا، عند الإحساس بالإجهاد الناتج من ارتفاع الحرارة، حتى يكون العلاج بسيط، وعلى الصائمين الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار.