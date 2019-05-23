الحماية المدنية تضع روشتة لمنع حرائق الشقق بسبب ارتفاع دراجات الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية بسبب الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية ، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، وفيما يلي توضيح من "الحماية المدنية" لأهم الخطوات التي علينا تنفيذها لمنع حرائق الشقق: -التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله. -قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. -صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. -التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية أنها مدخلة فى الأنابيب المعزولة. -لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. Advertisements -تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. -لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. -الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق. -عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. -عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

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