شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وابنته وإصابة زوجته بسبب انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص وابنته مصرعهما و أصيبت زوجته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .