شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وابنته وإصابة زوجته بسبب انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص وابنته مصرعهما و أصيبت زوجته فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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