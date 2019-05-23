شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعدّل مواعيد عمل لعمال النظافة بسبب الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، تعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، يومي الخميس والجمعة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة. وقال المحافظ، إنه تم تحديد مواعيد العمل لعمال النظافة بالفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا.

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