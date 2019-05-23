شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 23 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جائزة «التميز الحكومي العربي» برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها.

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الكونغو، ديني ساسو نيغيسو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ومن المقرر أن يبحثان، خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون الثنائي وتبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية.

يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى مؤتمرا صحفيا بمقر النادي لتقديم طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للكابتن حلمي طولان الذي استقال من منصبه بعد الخسارة برباعية أمام طلائع الجيش في الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.