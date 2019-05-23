شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الحارة وتأجيل الامتحانات.. الأبرز في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت أخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح الخميس، والتي جاء على رأسها تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي والدبلومات اليوم بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولقاء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، وإعلان وزارة الداخلية مصرع عنصرين إجراميين ونتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

فتحت عنوان «الجو نار.. وانخفاض تدريجي للحرارة من الغد»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم على البلاد وتسجل الحرارة العظمي على القاهرة ٤٥ درجة في الظل وتبدأ الانحسار غدا بانخفاض ٣ درجات.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أكد أن سبب الموجة الحارة كتل هوائية عريضة من الشرق، محذرا كبار السن والأطفال والمرضى من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة للوقاية من ضربات الشمس.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي وامتحانات الدبلومات الفنية المقررة اليوم إلى السبت أول يونيو المقبل وذلك لارتفاع درجات الحرارة اليوم.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة تأكيدها أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية فقط للصف الأول الثانوي، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح مسبقا.

ولفتت إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي تعقد على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتحت عنوان «وزير الدفاع: مستمرون في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن رجال القوات المسلحة مستمرون في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي.. مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء القائد العام بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية حيث شاركهم تناول الإفطار.

وأضافت الصحيفة أنه في بداية اللقاء وجه قائد المنطقة الغربية العسكرية الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها المستمرة وما تقدمه من دعم دائم لتمكين رجال المنطقة الغربية العسكرية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وأشار للنجاحات التي حققها حماة بوابة مصر الغربية في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشاد القائد العام برجال المنطقة وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم التدريبية، ومواجهاتهم المستمرة للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القائد العام قام بتكريم عدد من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية تقديراً لأدائهم لواجباتهم بتفان وإخلاص.. مشيرة إلى أن اللقاء حضره عدد من قادة القوات المسلحة.

وتحت عنوان «الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين أحدهما هارب من الإعدام»، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن وزارة الداخلية أعلنت أن اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة ــ أحدهما صادر ضده حكم بالإعدام لقيا مصرعهما، مشيرة إلى أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الدقهلية.

وأضافت الداخلية أن معلومات وردت لمركز شرطة شربين بالدقهلية بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين شخصين أحدهما محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل وبالسجن لمدة ثلاثين سنة في ثلاث قضايا شروع في قتل وذلك لاعتقاد «الأخير» بقيام «الأول» بالإرشاد عنه لدى الأجهزة الأمنية.

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وأوضحت الوزارة أن «الأخير» قام خلال المشاجرة بالتعدي على «الأول» بمطواة فأصابه بعدة جروح قطعية وأنه حال مقاومة «الأول» له قام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي من بندقية آلية كانت بحوزته مما أودى بحياة إحدى المواطنات حال تواجدها بشرفة مسكنها إثر إصابتها بعيار ناري بالرأس.

وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمباحث الجنائية للوجه البحري والبحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى اختباء العنصر الإجرامي شديد الخطورة بأحد المنازل وبصحبته أحد العناصر الإجرامية يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاماً سبق اتهامه في ست قضايا شروع في قتل وسلاح ناري وضرب والذي اتهمه أهل «المجني عليها» بمؤازرة المتهم أثناء «المشاجرة».

وذكرت الوزارة أنه تم استهداف المتهمين بمكان اختبائهما بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأضافت الوزارة أنه لدى استشعار المتهمين وصول القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات إطلاق النيران حتى تمكنت من إصابتهما والسيطرة عليهما وتم نقلهما إلى المستشفي إلا أنهما فارقا الحياة.

وعن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن وزارة الأوقاف أعلنت خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي تخصيص 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة بحيث توجه للقري الأكثر فقرا والأسر الأولي بالرعاية. بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق على الإجراءات المقترحة بالتعامل مع الشركات المخالفة المصدرة للشحنات الزراعية. والتي تشمل الإيقاف لمدة 6 شهور. ثم 3 شهور عند تكرار المخالفة.

ولفتت إلى أن المجلس ناقش دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما استعرضته وزارة الاستثمار من محاور الإصلاح الهيكلي والخدمات القانونية والمالية والتمويلية لهذه المراكز.

كما استعرض المجلس. ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الزراعة والجانب السعودي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون في القطاع الزراعي. ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض لتوزيعهما على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي بمنطقتي الأمل وخور قندي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي حيث أجاز للعاملين بأي منشأة تضم 50 عاملا تكوين لجنة نقابية. وان يكون إنشاء النقابة العامة ممن لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل.

واستعرض المجلس نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية والمالية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن د. مدبولي استعرض مع د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية في مارس الماضي.

وتحت عنوان «جولة إفريقية للرئيس تشمل 4 دول»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التواصل مع دول القارة الإفريقية ورفع مستوى التعاون بينهما على جميع الأصعدة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا جولة إفريقية يزور خلالها كلا من زامبيا، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تشهد جولة الرئيس نشاطا مكثفا، حيث يعقد مباحثات على مستوى القمة مع زعماء الدول التي سيزورها، كما يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وذلك في الاحتفالية التي تعقد باستاد «لوفتس» في العاصمة «بريتوريا» تحت شعار «معا نحتفل بالديمقراطية.. التجديد والنمو من أجل إفريقيا أفضل» بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإفريقية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورؤساء دول تجمع تنمية الجنوب الإفريقي «ساداك»، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان «الدولار يتهاوى ويفقد 8 قروش» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن أسعار الدولار واصلت تراجعها في البنوك وشركات الصرافة، وهبطت بنحو 8 قروش جديدة في تعاملات أمس، لتسجل في بعض البنوك 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع، ليصل إجمالي ما فقده الدولار منذ بداية العام إلى 98 قرشا.

وكشفت مصادر مصرفية لـ«الأهرام» عن أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام بلغ 26.7 مليار دولار من مصادر متعددة، واصفة هذا الرقم بأنه قياسي ويعكس الثقة في الاقتصاد.

وأوضحت أن هبوط الدولار المتواصل وانخفاضه تحت مستوى 16.90 جنيه للمرة الأولى منذ مارس 2017، مؤشر جيد للغاية ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وقوة الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى نجاح سياسات البنك المركزي في ضبط السوق وزيادة موارد النقد الأجنبي، وأكدت أن استمرار تدفق النقد الأجنبي وتفوقه على حجم الطلب عليه أهم أسباب تراجع الدولار.