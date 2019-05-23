شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: لا تأجيل لامتحانات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن مجلس الجامعة قرر استمرار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ليوم الخميس، على مستوى جميع الكليات طبقا لجداول الامتحانات المعلنة مسبقا.

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة غداً داخل اللجان، ورفع حالة الاستعداد القصوى، بجانب إعداد المستشفى الجامعي لاستقبال الحالات في حالة استدعت الظروف لذلك.