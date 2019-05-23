شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ملتقى تدريب وتوظيف لطلاب وخريجي الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مكتب التدريب والتوظيف بالجامعة الألمانية بالقاهرة الملتقى التدريبى التوظيفي الخاص بطلاب وخريجي برنامجي الهندسة المدنية والمعمارية، الذي يقام للعام الثالث بحرم الجامعة، تحت عنوان «منتدى التصميم والبناء المهني».

وقال الدكتور مصطفى بركة، مدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة، أن الملتقى ضم 14 جهة متخصصة وهو ما يعد مناخ خصب يتيح فرص تدريبية وتوظيفية للطلاب لتعريفهم عن كثب على متطلبات سوق العمل واستعراض فرص العمل المطروحة في مجال تخصصهم بالتخطيط والتصميم والإشراف على تشييد المباني.

وأضاف بركة، أن البرامج الدراسية معتمدة مصرياً وألمانياً وأوربيا ومطابقة لمعايير نظام التعليم الألماني الذي يعتمد على وحدة التعليم والتعلم البحث العلمي في مرحلة ما قبل البكالوريوس بما يتيح توفر الكوادر الهندسية المتخصصة التي تعمل على إنشاء الأبنية الهندسية ذات التصميمات والمواصفات والمقاييس الدولية.