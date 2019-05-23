شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة الزوجة غير المقيدة فى منظومة الدعم على بطاقة تموين للزوج قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الجهات المعنية بالحكومة لإصدار قرار وزارى يسمح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة الزوج، حيث تم إعداد مذكرة بشان إضافة الزوجة على بطاقة الزوج وجارى إصدار قرار قريبًا بالأمر، وذلك حرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين فى صرف السلع المدعمة لهم خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى يجرى فيه حاليا إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين، على أن يجد المواطن السلع التى يريدها، بحيث يتم طرح السلع التى يقبل المواطنين على صرفها من خلال البطاقات بكميات كبيرة من خلال بقالين والتموين ومنافذ مشروع "جمعيتى"، وذلك لتفادى طرح السلع بدون معرفة مدى الإقبال فى الحصول عليها من جانب المواطنين، حيث تحرص الحكومة على توفير المنتجات وفقا لاحتياجات أصحاب البطاقات.

كما يتم أيضًا السماح لمن تم حذفهم من البطاقات التموينية بالمرحلة الأولى، والثانية على اعتبار أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم، وفقا للمعايير التى وضعتها الوزارة، بالاستمرار بصرف الخبز المدعم دون السلع التموينية، كما تلقت الوزارة تظلمات المحذوفين فى المرحلتين وتم ادراج من ثبت استحقاقه الدعم، ضمن منظومة صرف السلع، لتمكنهم من صرف المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث تم الحذف فقط من المقررات التموينية دون الخبز.