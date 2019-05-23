شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 237 ألف و930 توك توك فى المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظات مصر تلقى طلبات تقنين أوضاع التوك توك وترخيصه، بعد صدور قرار ترخيص التوك توك، حيث بلغ ما تم ترخيصه حتى الآن 237 ألف و930 توك توك، من بين 455 ألفا تم حصرها على مستوى الجمهورية.

وجاء قرار ترخيص التوك توك وتحديد خطوط سيره، نظرًا لما يمثله من خطوة كون أن معظم الحوادث والجرائم تتم بسبب التوك توك، بالإضافة إلى حوادث الطرق.

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ومن المقرر إدخال سيارات "الفان" لتحل محل التوك توك، وسيتم ترخيصها كسيارات أجرة وليست ملاكى، على أن يتم حظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية واقتصاره فقط على الطرق الداخلية.