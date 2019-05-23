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غرفة عمليات صحية لدعم للمصابين بالإجهاد الحرارى بالقاهرة والمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الارتفاعات الشديدة لدرجات الحرارة وتأثيرها على المواطنين، مع تعزيز تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، لتوفير الدعم اللازم للمواطنين حال تعرضهم لضربات الشمس .

 

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وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إن هيئة الإسعاف ستنشر العديد من السيارات على الطرق الزراعية والصحراوية، مع توفير جميع سبل علاج ضربات الشمس والإجهاد الحرارى .

 

وكانت وزارة الصحة أصدرت سلسلة من النصائح للوقاية من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، منها شرب المياه، وكذلك لبس الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر للشمس والحرص على تناول الخضراوات والفواكه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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