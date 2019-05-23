شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات صحية لدعم للمصابين بالإجهاد الحرارى بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الارتفاعات الشديدة لدرجات الحرارة وتأثيرها على المواطنين، مع تعزيز تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، لتوفير الدعم اللازم للمواطنين حال تعرضهم لضربات الشمس .
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إن هيئة الإسعاف ستنشر العديد من السيارات على الطرق الزراعية والصحراوية، مع توفير جميع سبل علاج ضربات الشمس والإجهاد الحرارى .
وكانت وزارة الصحة أصدرت سلسلة من النصائح للوقاية من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، منها شرب المياه، وكذلك لبس الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر للشمس والحرص على تناول الخضراوات والفواكه.
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