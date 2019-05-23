شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تعليم القيادة بدون تصريح بقانون المرور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:
- تعليم القيادة بدون تصريح:
أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث تخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.
- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها:
تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
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