شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مبادرة "معا لسكك حديد آمنة" للتحذير من السلوكيات الخاطئة × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة السكة الحديد بالاشتراك مع البنك الدولى مبادرة تحت "معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، ويقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه المبادرة:



1ـ المبادرة تستهدف توعية المواطنين بالسلوكيات الآمنة.

2ـ المبادرة تحذر المواطنين من السلوكيات الخاطئة التى تهدد حياتهم وسلامتهم.

3ـ تحذر الركاب خلال استقلالهم القطارات من النزول أو الصعود من القطارات أثناء تحركها.

4ـ تدعو الركاب إلى عدم النزول أو الصعود من القطارات سوى من الأمكان المخصصة لذلك.

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5ـ تدعو لمراعاة وجود مسافة فاصلة بين الراكب وطرف الرصيف أثناء دخول القطارات للرصيف حفاظًا على سلامته.

6ـ تحذر الركاب من الركوب فوق أسطح عربات القطارات أو بين فواصل العربات حتى لا يتعرضون لغرامات تصل إلى 200 جنيه.

7ـ تحذر من عبور شريط السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة.

8ـ تدعو لاتباع تعليمات السلامة والأمان خلال عبور المزلقانات وعدم اقتحامها وهى مغلقة.

9ـ تحذر من إخراج أى أجزاء من جسم الراكب من العربات حفاظًا على سلامته.