حدث ليلاً.. الحرارة تؤجل الامتحانات.. والعراق يحذر من حرب مدمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

بسبب الحر الشديد.. التعليم تؤجل 3 امتحانات جديدة غدًا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتهذيب، وامتحان الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، والمقرر انعقادهما الخميس 23 مايو 2019.

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لأول مرة| الموجة الحارة تؤجل الامتحانات بالتعليم والأزهر: مواعيد جديدة.. وطوارئ بالجامعات

دفعت الموجة الحارة التي تشهدها البلاد نهاية هذا الأسبوع، وزارة التربية والتعليم، إلى تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، والدبلومات الفنية اليوم الخميس.

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15 نصيحة من "الصحة" لمواجهة أقوى موجة حرارة خلال ساعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

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تعطيل الدراسة وإجازة المعلمين.. محافظة أسيوط تستعد لموجة الطقس السيئ

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تعطيل الدراسة يوم الخميس الموافق 23 مايو بجميع مدارس التربية والتعليم "طلاب ومعلمين" وفي لجان تقدير الدرجات وكنترول الشهادة الاعدادية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حرصا على صحة الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة.

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"فكيت الغرز ومش بصوم رمضان".. شريف مدكور في فيديو جديد بعد استئصال الورم

طمأن الإعلامي شريف مدكور، جمهوره على تطورات حالته الصحية في فيديو جديد بثه عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "فكيت الغرز وبقيت أحسن".

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الولايات المتحدة تطلب من كوريا الجنوبية الانضمام إلى حملتها ضد "هواوي"

ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة طلبت مؤخرا من الحكومة الكورية الجنوبية دعم حملتها ضد شركة هواوي الصينية والانضمام إليها.

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العراق يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة

حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة على خلفية التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

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الاحتلال الإسرائيلي يقلص منطقة الصيد في بحر غزة

قلص جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال بحرية من 15 ميلا ردًا على تصاعد التوتر على طول الحدود الجنوبية.

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فلسطين تعلن رسميًا مقاطعة مؤتمر اقتصادي أمريكي سيعقد في البحرين الشهر المقبل

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء الأربعاء رسميا مقاطعة مؤتمر اقتصادي أمريكي مخصص لبحث دعم الفلسطينيين سيعقد في البحرين الشهر المقبل.

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حفتر يبلغ ماكرون بعدم اكتمال شروط وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الأليزيه)، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أن شروط إقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس.

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الداخلية الجزائرية: 77 مرشحا محتملا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الأربعاء، أن 77 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.

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تبدأ من البحرين.. جرينبلات يعرض أمام مجلس الأمن خطة عمل "صفقة القرن"

عرض المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، جاسون جرينبلات، خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين اعتمادا على الجوانب الاقتصادية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء.

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الجيش اليمني يحرير مواقع جديدة في محافظة الضالع

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، الأربعاء، مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة الضالع بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً.

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